ВС России освободили Степовую Новоселовку и Новопокровское

Минобороны: ВС России освободили село Степовая Новоселовка в Харьковской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.

«В результате успешных действий подразделения группировки „Запад“ освободили село Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ВС России освободили населенный пункт Новопокровское в Донецкой Народной Республике.

В Минобороны добавили, что «Запад» нанес поражение формированиям 125-й бригады теробороны ВСУ и 44-й, 21-й, 66-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах Тернов Донецкой Народной Республики, а также Стельмаховки, Невского, Нововодяного и Макеевки Луганской Народной Республики.

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