ВС России освободили Степовую Новоселовку и Новопокровское
Минобороны: ВС России освободили село Степовая Новоселовка в Харьковской области
Российские военные группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Степовая Новоселовка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-службы Минобороны.
«В результате успешных действий подразделения группировки „Запад“ освободили село Степовая Новоселовка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи», — заявили в ведомстве.
Кроме того, ВС России освободили населенный пункт Новопокровское в Донецкой Народной Республике.
В Минобороны добавили, что «Запад» нанес поражение формированиям 125-й бригады теробороны ВСУ и 44-й, 21-й, 66-й и 60-й механизированных бригад ВСУ в районах Тернов Донецкой Народной Республики, а также Стельмаховки, Невского, Нововодяного и Макеевки Луганской Народной Республики.
Бойцы группировки «Центр» на Авдеевском направлении уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ. Операцию провел расчет самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт-С».