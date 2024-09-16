Песков заявил, что военные из США уже давно находятся в зоне СВО
Кремль: американские военные уже участвуют в конфликте на Украине
Кремль неоднократно говорил, что американские военные и так принимают участие в конфликте на Украине, безо всяких разрешений. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».
«Но что касается формализации этого всего, на этот счет было абсолютно недвусмысленное заявление президента Российской Федерации, где все было очень четко сказано», — подчеркнул Песков.
Ранее Владимир Путин сообщил, что государства, входящие в Североатлантический альянс, обсуждают не только возможность применения Украиной дальнобойных систем западного производства, но и вопрос о своем прямом участии в вооруженном противостоянии. Как отмечал Песков, президент предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада.
Ранее «мирный план» Путина на Западе назвали самым реалистичным. Однако ВСУ пригрозили переворотом в случае мирной сделки с Россией.