Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным условия переговоров способны привести к урегулированию ситуации на Украине. Обозреватель газеты The New York Times Анастасия Эдель допустила, что их выполнят.

Она заявила, что пока Запад бессильно наблюдал за происходившим на Украине, Россия вела себя все смелее. Эдель уверена, что союзники могли бы помочь украинской армии победить, но не стали делать этого. По мнению автора статьи, несмотря на громкие слова, политики по-прежнему воспринимают этот конфликт лишь как локальный.

В отличие от западных лидеров Путин, по мнению Эдель, настроен серьезно. Он поставил экономику России на военные рельсы и расширил театр военных действий. Автор статьи допустила, что истощенной Украине придется согласиться на выдвинутые им условия.

«Путин уже планирует победу. Его последнее так называемое мирное предложение <…> было отвергнуто многими западными лидерами как пропаганда. Но на самом деле это наиболее реалистичный сценарий того, как этот конфликт будет развиваться», — сказала она.

Президент озвучил условия для переговоров в июне, сообщили «Известия». Среди прочего он потребовал вывода украинских войск за пределы новых регионов России и гарантии внеблокого статуса Украины.