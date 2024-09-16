Вооруженные силы Украины могут устроить переворот в случае мирной сделки с Россией. Об этом сообщило издание The Washington Post .

Украина попала под давление — от нее требуют заключить соглашение о прекращении конфликта, особенно в случае победы кандидата в президент США Дональда Трампа, написали журналисты.

«Однако, скорее всего, некоторые солдаты и их семьи на востоке страны будут оказывать яростное сопротивление», — отметили авторы публикации.

Украинский военный медик по имени Вероника заявила изданию, что при подобном сцении, вероятно, «произойдет государственный переворот».

Как напомнили журналисты, опрос общественного мнения, проведенный Киевским международным институтом социологии в мае, показал, что треть украинцев готовы пойти на территориальные уступки России, если это приведет к быстрому прекращению кризиса. Однако более половины населения по-прежнему отвергает такую идею в обмен на мир.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что планирует обсудить «мирный план» с американским лидером Джо Байденом. После замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что республика передаст его России через третьи страны. При этом пока самыми реалистичными назвали условия, выдвинутые президентом Владимиром Путиным.