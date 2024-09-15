«Президент предельно аккуратен». Песков — об ответах России на действия Запада

Песков: Путин аккуратен в вопросе ответа на действия Запада

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин предельно аккуратен в вопросе ответа на действия Запада. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«У нас хватает специалистов и экспертов весьма авторитетных, которые рассуждают активно на эту тему, но президент всегда аккуратен с этим», — подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что Россия располагает достаточными ресурсами как в военной, так и в экономической сферах, чтобы обеспечить поддержку своих вооруженных сил. Все задачи спецоперации будут выполнены, указал пресс-секретарь главы государства.

Ранее Путин назвал снятие ограничений для ВСУ на использование западного дальнобойного оружия прямым участием в конфликте стран НАТО и Евросоюза. Он отметил, что боевики  бьют по территории страны беспилотниками или при помощи другого вооружения, поэтому уже происходит подмена понятий.

Песков ранее также отмечал, что Путин послал предельно четкий сигнал западным лидерам.

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