Пять человек погибли в Запорожской области из-за атаки ВСУ
ВСУ с помощью беспилотников атаковали поселок городского типа Веселое в Запорожской области, не обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.
«В результате атаки БПЛА противника по автомобильной стоянке в поселке городского типа Веселое погибли пять человек, три человека получили ранения», — написал он.
Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую помощь. На место ЧП прибыли оперативные службы. Подробности удара уточняются.
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 343 украинских БПЛА над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.
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