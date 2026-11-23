В результате атак украинских военных на ЛНР погиб один мирный житель, еще шестеро ранены, среди них трое подростков. Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в телеграм-канале .

В Троицком округе украинский беспилотник атаковал легковушку, погиб 28-летний мужчина.

«Ночью в Белокуракинском муниципальном округе неонацисты ударили по жилому дому, где спала семья. В результате атаки ранены 13-летняя девочка и трое взрослых», — рассказал Пасечник.

В том же округе при ударе ВСУ по придомовой территории получили ранения подростки 15 и 16 лет.

Из-за атаки на энергетические объекты остались без света около 160 тысяч потребителей в Северодонецкой агломерации. Во всех муниципалитетах пришлось ввести временные отключения электроэнергии на период восстановительных работ.

Системы ПВО и силы МОГ ликвидировали над территорией республики порядка 140 воздушных целей.

Ранее украинские БПЛА повредили промышленный объект в Пермском крае.