Власти Украины впервые подтвердили удар ВС России по полигону в Сумской области

Национальная гвардия Украины признали удар российской армии по скоплению ВСУ на полигоне в Сумской области. Заявление ведомства об этом разместили на официальной странице в социальной сети Facebook*.

Представители Нацгвардии сообщили, что в результате атаки погибли шесть украинских боевиков и еще 10 получили ранения. Правоохранительные органы начали проверку по факту случившегося. От службы отстранили командира части.

Накануне в пресс-службе Минобороны России объявили, что российские военные нанесли удар «Искандером» по лагерю подготовки бойцов в Сумской области. В результате атаки уничтожено 70 спецназовцев ВСУ, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники.

После случившегося на Украине в Сети разгорелся скандал между политиками и блогерами. В частности, блогер Сергей Наумович выразил недоумение решением командования ВСУ о проведении тренировки военных под открытым небом.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.