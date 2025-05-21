Удар «Искандера» по лагерю спецназа привел к скандалу на Украине

Депутат Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в гибели спецназовцев в Шостке

После удара ВС России по полигону спецназа в Шостке, в результате которого погибли 70 солдат ВСУ, на Украине вспыхнул скандал. Мнения политиков и блогеров привело издание «Страна.ua».

Экс-офицер ВСУ Дмитрий Гнап подтвердил удар по тренировочной базе. Он заявил, что произошла очередная трагедия с массовой гибелью украинских военных.

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в очередной раз обвинила в случившемся главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

«Сколько еще должны погибнуть людей? Сколько еще „дебильных“ приказов должно быть отдано?» — задалась она вопросом.

Другой депутат Алексей Гончаренко назвал случившееся на полигоне нецензурным словом. Он отметил, что лагерь, в котором готовили будущих спецназовцев ВСУ, расположен всего в 50 километрах от границы с Россией.

Блогер Сергей Наумович удивился «гениальности» украинского командования, устроившего тренировки военных под открытым небом. При этом никакого контроля за воздушным пространством не было.

Российские военные ударили «Искандером» по лагерю подготовки бойцов в Сумской области. В результате атаки погибли 70 спецназовцев ВСУ, также был уничтожен склад боеприпасов и 10 единиц техники.