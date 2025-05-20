Российские военные уничтожили до 70 элитных бойцов ВСУ в Сумской области

Российские военные ударом оперативно-тактического комплекса «Искандер» ликвидировали до 70 спецназовцев ВСУ в лагере подготовки в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские военные провели разведку в районе населенного пункта Шостка Сумской области и обнаружили лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения ВСУ. После этого расчеты ОТРК «Искандер» нанесли ракетный удар по полученным координатам.

«В результате уничтожено до 70 военнослужащих, включая 20 инструкторов, а также склад боеприпасов и 10 единиц техники», — уточнили в оборонном ведомстве.

До этого Минобороны сообщило, что в Харьковской области российские войска уничтожили понтонную переправу ВСУ через реку Оскол на Купянском направлении. Российские бойцы также выбили украинских боевиков с занимаемых позиций на юго-западе лесного массива в районе Колесниковки.

Ранее вице-президент РСМД генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский рассказал, что гиперзвуковая ракета «Искандер» с ядерной боеголовкой достигнет Берлина за 200 секунд.