Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в Никополе | 360°

Спецоперация 11 мая 2024, 21:53 Власти Кривого Рога сообщили о взрыве в Никополе Глава ВА Кривого Рога Вилкул: в Никополе был взрыв на объекте инфраструктуры Unsplash

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Украинские власти сообщили о поврежденном в результате взрыва инфраструктурном объекте в городе Никополе, но без уточнения, о каком именно шла речь. Об этом написал в своем Telegram-канале глава военной администрации города Кривой Рог Александр Вилкул.

«Враг вчера вечером атаковал город Никополь. Поврежден инфраструктурный объект», — написал он.

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Ранее в Киеве и 11 регионах Украины объявили воздушную тревогу. Сирены были слышны, в частности, в Киевской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

Днем ранее украинское Минэнерго сообщило о повреждениях трубопроводов в Волынской и Харьковской областях.

Проблемы с подачей голубого топлива также испытали абоненты в Сумской, Тернопольской и других областях страны. Кроме того, в Днепропетровской и Харьковской областях обесточило электроподстанции в ночь на 10 мая.

В Николаевской области зафиксировали удары армии России по станции в Снигиревке и расположению украинских боевиков в Новопетровке.