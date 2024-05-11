Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

11 мая 2024, 10:50
Воздушную тревогу объявили в Киеве
Сигналы воздушной тревоги включили в Киеве и 11 областях Украины
В Киеве утром 11 мая объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».
Предупреждающие о возможной атаке с воздуха сирены включили еще в 11 регионах Украины. Это подтверждается данными официального ресурса по оповещению населения Минцифры страны.
Реклама
Тревога прозвучала в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.
Ранее о воздушной тревоге объявляли в Киеве 8 мая. Жителей украинской столицы просили найти укрытие. Сигнал о возможной атаке с воздуха также звучал в других регионах.
Накануне в населенном пункте Снигиревка Николаевской области прогремел взрыв.
Киев
Украина
Реклама
Реклама