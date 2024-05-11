Воздушную тревогу объявили в Киеве | 360°

Мир 11 мая 2024, 10:50 Воздушную тревогу объявили в Киеве Сигналы воздушной тревоги включили в Киеве и 11 областях Украины РИА «Новости»

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В Киеве утром 11 мая объявили воздушную тревогу. Об этом в Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Предупреждающие о возможной атаке с воздуха сирены включили еще в 11 регионах Украины. Это подтверждается данными официального ресурса по оповещению населения Минцифры страны.

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Тревога прозвучала в Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.

Ранее о воздушной тревоге объявляли в Киеве 8 мая. Жителей украинской столицы просили найти укрытие. Сигнал о возможной атаке с воздуха также звучал в других регионах.

Накануне в населенном пункте Снигиревка Николаевской области прогремел взрыв.