ВС России ударили по расположению ВСУ в Николаевской области | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 07:38 ВС России ударили по расположению ВСУ в Николаевской области Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по расположению ВСУ в Николаевской области РИА «Новости»

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Российские военнослужащие ударили по станции в Снигиревке и расположению ВСУ в Новопетровке Николаевской области. Об этом РИА «Новости» заявил подпольщик Сергей Лебедев.

По его словам, в ночь на 10 мая раздались взрывы в двух населенных пунктах Николаевской области. В Снигиревке начались проблемы с электричеством после ударов. Лебедев добавил, что местные жители говорят о взрывах в стороне, где находятся военные ангары и цеха.

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Утром из Николаева приехали 10 машин скорой помощи. СБУ оцепили район железнодорожного вокзала. А в Новопетровке целью стало расположение украинских военных. Минувшей ночью также раздались взрывы в районе Коблево, подытожил Лебедев.

Ранее российские военнослужащие нанесли удары по свежим силам ВСУ, прибывшим для ротации, в Черниговской области.