Тысяча абонентов из двух областей Украины осталась без газа | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 16:27 Тысяча абонентов из двух областей Украины осталась без газа Минэнерго Украины: в Харьковской и Волынской областях повреждены газопроводы РИА «Новости»

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Почти тысяча абонентов осталась без газоснабжения из-за повреждения трубопроводов в Харьковской и Волынской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.

В Харьковской области нет подачи газа в дома 684 абонентов. В Волынской повреждения получил газопровод среднего давления, газ не поступает 239 абонентам.

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Проблемы с подачей голубого топлива зафиксировали в Сумской, Тернопольской и других областях Украины. По данным Минэнерго страны, в ночь на пятницу, 10 мая, взрывами обесточило электроподстанции в Днепропетровской и Харьковской областях.

В среду, 8 мая, министерство сообщило, что повреждена энергетическая инфраструктура в шести областях Украины. Ущерб от ударов по объектам ТЭК страны превысил миллиард долларов.