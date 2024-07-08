Венгрия признала непобедимость России

Трудно даже представить, что над Россией можно одержать победу. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Bild .

«[Президент России Владимир] Путин не может проиграть, если посмотреть на солдат, технику и технологии. Победить Россию — это мысль, которую трудно себе представить», — сказал венгерский политик.

У российского лидера есть четкое представление о то, что и как будет происходить. Невозможно даже просчитать, что Россию действительно можно одолеть.

Венгрия считает, что конкретный мирный план по урегулированию положения на Украине может быть разработан только вместе со сторонами конфликта. Такое мнение озвучил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге.

Премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Пекин на переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Китай стал третьим пунктом политика в череде визитов в рамках «мирной миссии», Орбан высоко оценил инициативу республики по украинскому вопросу.

Из Китая премьер-министр Венгрии намерен приехать в США. До этого политик посетил Россию и встретился с президентом Владимиром Путиным.