Венгрия высоко оценила инициативу Китая по украинскому вопросу
Премьер Венгрии Орбан высоко оценил мирную инициативу КНР по Украине
Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по украинскому вопросу. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова привело агентство MTI.
По его словам, европейское государство «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны». Венгерский народ стремится к гармонии и равновесию, заявил Орбан на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином.
«В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (КНР — прим. ред.) мирную инициативу», — отметил премьер-министр.
Орбан прибыл в Пекин 8 июля. Он рассказал председателю КНР о своих визитах в Киев и Москву. Си Цзиньпин оценил попытки венгерского премьера продвинуться в урегулировании украинского конфликта.