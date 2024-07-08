Венгрия высоко оценила инициативу Китая по украинскому вопросу

Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по украинскому вопросу. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова привело агентство MTI .

По его словам, европейское государство «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны». Венгерский народ стремится к гармонии и равновесию, заявил Орбан на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином.

«В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (КНР — прим. ред.) мирную инициативу», — отметил премьер-министр.

Орбан прибыл в Пекин 8 июля. Он рассказал председателю КНР о своих визитах в Киев и Москву. Си Цзиньпин оценил попытки венгерского премьера продвинуться в урегулировании украинского конфликта.