Венгрия высоко оценила инициативу Китая по украинскому вопросу

Премьер Венгрии Орбан высоко оценил мирную инициативу КНР по Украине

Rao Aimin/Xinhua
Фото: Rao Aimin/Xinhua/Global Look Press

Венгрия высоко ценит мирную инициативу Китая по украинскому вопросу. Об этом сообщил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова привело агентство MTI.

По его словам, европейское государство «всегда на стороне мира и никогда на стороне войны». Венгерский народ стремится к гармонии и равновесию, заявил Орбан на переговорах с китайским лидером Си Цзиньпином.

«В случае конфликта, идущего по соседству с Венгрией, мы тоже высоко ценим вашу (КНР — прим. ред.) мирную инициативу», — отметил премьер-министр.

Орбан прибыл в Пекин 8 июля. Он рассказал председателю КНР о своих визитах в Киев и Москву. Си Цзиньпин оценил попытки венгерского премьера продвинуться в урегулировании украинского конфликта.

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