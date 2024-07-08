Орбан озвучил, куда он отправится из Пекина

Орбан заявил о намерении вылететь из Китая в Вашингтон

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует приехать в Вашингтон. Его самолет уже вылетел в США из Китая. Об этом политик заявил в соцсети Facebook*.

«Следующая остановка — Вашингтон», — указал Орбан.

Он также прикрепил к посту фотографию с улетающим из Китая лайнером.

Венгерский премьер провел в Пекине переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и обсудил с ним ситуацию на Украине. Он рассказал главе государства о своих визитах в Москву и Киев.

Си Цзиньпин высоко оценил усилия Орбана по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Лидер Китая также призвал как можно скорее добиться прекращения огня, так как это выгодно всем сторонам.

Незадолго до визита в Пекин премьер посетил Кремль и встретился с президентом России Владимиром Путиным. По итогам переговоров Орбан опубликовал видеоролик и анонсировал продолжение «миссии мира».