Орбан опубликовал видеоролик по итогам визита в Москву

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал ролик своего визита в Москву и переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Видео политик выложил в социальной сети Facebook*.

В ролике венгерская делегация обсуждала предстоящие переговоры на борту самолета, затем приземлилась во Внуково, где их встречал посол Венгрии в России Норберт Конкой. Кортеж Орбана едехал по Москве из аэропорта в Кремль, где прошли его почти трехчасовые переговоры с Путиным.

В пятницу, 5 июля, Виктор Орбан прилетел в Москву с необъявленным визитом для переговоров с Владимиром Путиным о возможных способах решения конфликта на Украине. До этого он побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого он анонсировал новый «неожиданный» визит в рамках мирной миссии.

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