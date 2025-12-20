На «Итогах года с Владимиром Путиным» президент вновь предупредил, что спецоперация на Украине продолжится до выполнения требований России. Об этом сообщил обозреватель The Guardian Пьотр Зауэр .

Несмотря на то, что прямая линия длилась более четырех часов, Путин, по словам журналиста, не сказал ничего нового об Украине. Президент подтвердил решимость продолжать боевые действия до тех пор, пока противник не исполнит условия России.

«Путин занял свою привычную жесткую позицию в отношении конфликта на Украине. <…> Он предоставил мало подробностей о том, какими могут быть эти условия, вместо этого сославшись на свою речь, произнесенную в июне 2024 года», — сказал автор статьи.

Зауэр напомнил, что в памятной речи говорилось о выводе украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Это условие, по его словам, неприемлемо для Украины.

Прямая линия прошла 19 декабря. Путин сообщил о полном окружении Димитрова, взятии Купянска и задаче уничтожить украинские подразделения на левом берегу реки Оскол.