Путин заявил о готовности российских бойцов продолжать СВО

Российские военнослужащие готовы идти дальше и продолжать спецоперацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 19 декабря.

По словам главы государства, в России много настоящих мужчин, которые намерены защищать Родину до победного. Он напомнил о рассказах бойцов СВО о том, как боевики ВСУ расстреливали даже бабушек.

Путин отметил, что российские военнослужащие прямо говорили о своем желании добить противника.

«Мы готовы идти дальше и добивать эту гадину», — передал мнение бойцов ВС России Путин.

Ранее стало известно, что президент извинился перед вдовой участника СВО из Новосибирска, которая до сих пор не получает пенсию по потере кормильца.