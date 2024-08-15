В ВСУ заявили о создании в Курской области военной комендатуры

Сырский: в Курской области создали украинскую военную комендатуру

Kay Nietfeld
Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

В Курской области якобы создали украинскую военную комендатуру. Об этом сообщил главком ВСУ Александр Сырский на совещании с Владимиром Зеленским.

По его словам, комендатура будет заниматься поддержанием правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения. Ее руководителем назначили генерал-майора Эдуарда Москалева.

Минобороны 15 августа сообщило, что общие потери ВСУ при попытке атаки на Курскую область превысили 2,6 тысячи человек, а также большое количество техники.

Российские военные также восстановили контроль над курским селом Крупец и не дали украинским ДРГ прорваться в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Полностью зачистили от ВСУ и Мартыновку.

Глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подчеркивал, что ситуация в регионе находится под полным контролем.

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