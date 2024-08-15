Курское село Мартыновка полностью зачистили от ВСУ

Алаудинов заявил, что курское село Мартыновка зачищено от ВСУ

Фото: РИА «Новости»

Село Мартыновка в Курской области зачищено от ВСУ, сейчас идет зачистка и других населенных пунктов в Суджанском районе региона. Об этом в эфире заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«На том участке, где я сейчас нахожусь, Суджанское направление, тут действительно очень хорошо сделали заслоны и начали уже зачищать населенные пункты», — подчеркнул он в эфире телеканала «Россия 24».

Полностью зачищено, по его словам, село Мартыновка. А еще в ряде населенных пунктов работа продолжается.

«В Черкасское Поречное и Русское Поречное мы зачищаем», — добавил Алаудинов.

Также командир «Ахмата» отметил, что в Суджанском районе сделаны заслоны от противника.

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте