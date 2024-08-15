Российские военные завершили уничтожение противника в селе Крупец Курской области и восстановили контроль над населенным пунктом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Армейская авиация и артиллерия пресекли попытки прорыва украинских ДРГ в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки. Также войска отразили атаки штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного.

Общие потери противника за сутки Минобороны оценило в 340 боевиков и 19 единиц бронетехники, включая пять боевых машин пехоты Bradley.

Накануне военное ведомство опубликовало кадры захваченной в бою канадской бронемашины Roshel Senator, а также брошенных тел украинских боевиков. Видео сняли морские пехотинцы 810-й отдельной бригады.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов также заявил, что большую часть техники ВСУ в Курской области уже удалось уничтожить.