Глава спецназа «Ахмат» заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Алаудинов: ВСУ изменили тактику в Курской области и «давят со всех щелей»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) изменили тактику боев на территории Курской области. Об этом в своем Telegram -канале сообщил глава чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, националисты изначально планировали взять под контроль всю Курскую область, однако эти планы не исполнились. Теперь они пытаются «раздернуть» российских военных и давят «со всех щелей».

Алаудинов добавил, что у противника ничего не получается. Ситуация в регионе находится под контролем, резюмировал он.

Ранее глава «Ахмата» заявил, что ВСУ серьезно просчитались, не предусмотрев готовность России биться в Курской области до конца. По его словам, украинские подразделения оказались под ударом превосходящих сил ВС России.

Также Алаудинов отмечал, что курское село Мартыновка полностью зачистили от ВСУ.