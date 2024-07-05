В ВСУ назвали ситуацию в Харьковской области сложной

Представитель группировки ВСУ «Харьков» сообщил о сложной ситуации на фронте

Фото: РИА «Новости»

Ситуация на Харьковском направлении для украинских войск остается сложной. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группы «Харьков» Юрий Повх в эфире всеукраинского телемарафона.

Утром 5 июля в Чугуеве неизвестные подорвали автомобиль территориального центра комплектования. Четверо военных погибли.

В среду, 3 июля, стало известно, что Украина начала принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины в Харьковской области.

Накануне военный эксперт сообщил, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому приказали любой ценой удержать подконтрольную Украине часть соседней Луганской Народной Республики.

В конце июня он говорил, что ВСУ все чаще применяют в Харьковской области западную технику и артиллерию, а также хаотично минируют местность, из-за чего гибнут жители региона.

Возвращение Трампа к власти разрушит старый мир. Отношения России и США улучшатся?

Стало известно о состоянии сбитого пьяным мигрантом подростка в Новосибирске

Облава на эстраде. Законопроект о дресс-коде звезд — помощь обществу или нарушение прав?

Победу лейбористов на выборах в Британии объяснили усталостью избирателей

Украина ни при чем. Евросоюз отправит Орбана в Москву из-за проблем с экономикой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте