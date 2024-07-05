В ВСУ назвали ситуацию в Харьковской области сложной
Представитель группировки ВСУ «Харьков» сообщил о сложной ситуации на фронте
Ситуация на Харьковском направлении для украинских войск остается сложной. Об этом заявил представитель оперативно-тактической группы «Харьков» Юрий Повх в эфире всеукраинского телемарафона.
Утром 5 июля в Чугуеве неизвестные подорвали автомобиль территориального центра комплектования. Четверо военных погибли.
В среду, 3 июля, стало известно, что Украина начала принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины в Харьковской области.
Накануне военный эксперт сообщил, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому приказали любой ценой удержать подконтрольную Украине часть соседней Луганской Народной Республики.
В конце июня он говорил, что ВСУ все чаще применяют в Харьковской области западную технику и артиллерию, а также хаотично минируют местность, из-за чего гибнут жители региона.