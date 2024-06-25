ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области
Марочко: ВСУ чаще используют иностранную технику под Харьковом
Украинские боевики стали чаще применять иностранную технику и артиллерию в Харьковской области. Об этом рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко на своей странице во «ВКонтакте».
«В ходе объективного контроля за боевыми действиями в Харьковской области <…> фиксируется увеличение количества западной бронетехники, в том числе самоходной артиллерии», — написал он.
По его словам, рост концентрации орудий полевой артиллерии натовского калибра заметили в ходе контрбатарейной борьбы.
Марочко заметил, что ВСУ чаще используют иностранную бронетехнику для ведения боевых действий. Также украинские боевики усилили артиллерийскую поддержку своих контратакующих подразделений. Он добавил, что ВСУ хаотично минируют местность. Из-за этого в Харьковской области продолжают гибнуть мирные жители. Как уточнил Марочко, в последнее время в регионе получение разных травм и гибель людей от украинских минных заграждений приобрели катастрофический характер.