Жители Харьковской области дроном-камикадзе подорвали машину территориального центра комплектования и социальной поддержки. Погибли четыре человека, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале .

По его информации, служебный автомобиль ехал по улице Харьковской в городе Чугуеве, когда на него налетел ударный дрон-камикадзе. Произошел взрыв. Офицер сообщил, что три сотрудника ТЦК погибли на месте, четвертый скончался по пути в больницу.

Марочко заявил, что нападение устроили местные жители. По его словам, версию о российских диверсантах исключили, так как линия боевого соприкосновения находится далеко, а произведенный кустарным способом дрон запустили с небольшого расстояния.

«Основной версией следствия является то, что это работа пророссийски настроенных граждан, поскольку установлен радиус действия самодельного БПЛА не более 1,5 километра», — сказал офицер.

Украинцы регулярно жалуются на произвол со стороны работников ТЦК. В Одессе мужчину пытались силой увезти в военкомат прямо из троллейбуса, а в Киеве разослали повестки покойным.