«Выполнить любой ценой». Сырскому поставили задачу по подконтрольной ВСУ части ЛНР

Власти поставили главкому ВСУ Александру Сырскому задачу любой ценой удержать подконтрольную украинским войскам часть Луганской Народной Республики. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Собеседник агентства уточнил, что располагает такими данными из достоверного источника.

«Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР», — подчеркнул он.

По информации Марочко, это требование последовало после того, как главком ВСУ предложил оставить несколько населенных пунктов, а высвободившиеся силы использовать для усиления Харьковского и Донецкого направлений.

Обоснования Сырского о том, что удерживать оставшуюся территорию республики «нецелесообразно с военной точки зрения», никто слушать не стал, отметил Марочко.

Ранее мобилизованный из Самары с позывным Чешир рассказал журналистам о найденном на позициях ВСУ на Краснолиманском направлении блокноте иностранного наемника. В нем он записывал испанские слова с переводом на украинский.