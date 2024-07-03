Украина начала принудительную эвакуацию детей из Харьковской области

Украинские власти объявили принудительную эвакуацию детей из Волчанской общины, расположенной в Харьковской области. Об этом заявил Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Его слова привел телеканал «Общественное».

«На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, удаленных от границы. Сейчас идет речь об эвакуации 112 детей из населенных пунктов в 20-30 километрах от границы», — сообщил Гамбарашвили.

По его словам, в городе Волчанске остались около 30 мирных жителей, отказавшихся уезжать. А на территории общины остаются около двух с половиной тысяч человек.

В Волчанске разворачиваются активные боевые действия между ВСУ и российской армией. Город поделен на две части рекой Волчья. Северную часть почти полностью контролируют Вооруженные силы России, а за рекой стоят украинцы. При этом ВСУ пытаются контратаками выбить российских бойцов из города. Командир отряда спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что украинское командование вновь перебросило в город элитные подразделения и иностранных наемников — в том числе, из Италии.