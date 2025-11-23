В течение дня над российскими регионами засекли 40 БПЛА

Силы ПВО уничтожили 40 беспилотников над регионами России. Большинство из них засекли над Черным морем, сообщила пресс-служба Минобороны.

«С 13:00 до 20:00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — объявили военные.

Из них 26 дронов сбили над акваторией Черного моря, восемь — над Крымом. Еще шесть засекли над Белгородской областью. Начиная с 09:00 уничтожили 10 беспилотников, в том числе впервые над Архангельской областью.

Минувшей ночью на пути к Москве сбили, по меньшей мере, два беспилотника. На территории Шатурской ГРЭС разгорелся пожар. Украинские дроны упали также на предприятии в Рязанской области, обошлось без пострадавших.