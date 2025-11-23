Дроны украинских боевиков впервые сбили над Архангельской областью

Архангельская область впервые вошла в число российских регионов, над которыми сбили украинские беспилотники. По данным пресс-службы Минобороны, всего за четыре часа — с 09:00 до 13:00 — дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 10 летательных аппаратов.

По три вражеских беспилотника сбили в Белгородской области и Московском регионе. По два — в Архангельской и Калужской областях.

По данным архангельских СМИ, опасность дроновой атаки в регионе объявляли неоднократно. Вводились ограничения на работу аэропортов Котласа и областного центра, а также начинались сбои в работе мобильной связи и домашнего интернета.

В пресс-службе правительства региона изданию 29.RU временные сбои объяснили техническими работами оператора, а также мероприятиями для обеспечения безопасности жителей.

В ночь на воскресенье, 23 ноября, дежурные средства противовоздушной обороны сбили 75 украинских беспилотников. По данным пресс-службы Минобороны, самое большое количество летательных аппаратов (36) уничтожили над Черным морем. Еще 10 дронов перехватили над Крымом, девять — над Белгородской областью, семь — над Калужской областью.

Также под ударами оказались Краснодарский край (четыре беспилотника), Смоленская область (три дрона) Московский регион и Белгородская область (по два летательных аппарата), Рязанская и Калужская области (по одному дрону).