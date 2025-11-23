Пожар произошел на Шатурской ГРЭС после атаки БПЛА

Губернатор Воробьев: на Шатурской ГРЭС возник пожар после атаки БПЛА

Утром 23 ноября беспилотники атаковали Шатурскую ГРЭС, на объекте возник пожар, который уже локализовали. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Часть дронов уничтожили силы ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар. Сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — написал он.

Воробьев уточнил, что в городе электроснабжение не нарушено, оперативно выполнили переключение на резервные линии.

«Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, направили в округ передвижные блочно-модульные котельные», — добавил глава региона.

На месте ЧП работают глава округа и соответствующие службы. Ситуация находится под контролем, подчеркнул Воробьев, угрозы для жителей нет.

Минобороны рапортовало, что в течение ночи силы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников, в том числе два — над Московским регионом.