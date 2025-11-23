В Рязанской области на предприятии начался пожар после атаки БПЛА

После падения обломков украинского беспилотника на одном из предприятий Рязанской области начался пожар. Об этом сообщил губернатор Павел Малков в Telegram-канале.

«Возгорание оперативно ликвидировано. На месте работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.

Малков добавил, что средства ПВО сбили дрон противника над территорией Рязанской области минувшей ночью. Обошлось без пострадавших.

Ранее стало известно, что силы ПВО ночью уничтожили 75 украинских беспилотников. Большую часть из них перехватили над акваторией Черного моря. Также БПЛА ликвидировали над Крымом, Брянской областью и другими российскими регионами.