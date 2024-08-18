«РВ»: боевики ВСУ выстрелили в голову памятнику Ленину в Судже и снесли его

Солдаты Вооруженных сил Украины выстрелили в голову памятнику Владимиру Ленину в центре Суджи. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской весны».

В публикации отметили, что украинские боевики открыли огонь по памятнику на центральной площади у здания культуры. После этого военнослужащие снесли мемориал.

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский сделал первое публичное заявление об этом только 12-го числа. На Западе вторжение ВСУ в российский регион назвали самым рискованным решением украинского лидера, осознающего, что Украина проигрывает в конфликте.

Правительство России направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим от боевых действий в Курской области. При этом Центробанк поручил банкам оформлять жителям пострадавших районов кредитные каникулы.