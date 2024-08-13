ЦБ дал указания банкам по кредитным каникулам для жителей приграничья

Российские банки должны в упрощенном порядке рассматривать заявления от жителей приграничных регионов на оформление кредитных каникул. Об этом сообщила пресс-служба Центробанка.

«Некредитные финансовые организации и банки должны в упрощенном порядке рассматривать заявления на оформление кредитных каникул. Рекомендовано принимать любые доступные заемщикам документы для подтверждения трудной жизненной ситуации. Это может быть временная регистрация в регионе, прописка или право собственности на жилое помещение», — заявили в регуляторе.

В ЦБ добавили, что право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не более 150 тысяч рублей по кредитным картам, 1,6 миллиона рублей — по автокредитам, 15 миллиона рублей — по ипотеке или 450 тысяч рублей — по всем остальным займам и кредитам.

Кроме того, регулятор рекомендовал удовлетворять заявления заемщиков о реструктуризации даже в случае, когда предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный лимит.

Днем ранее Минобороны объявило, что ВС России нарастили группировку войск в Курской области.