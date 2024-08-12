Зеленский впервые публично признал вторжение ВСУ в Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский впервые публично признался, что ВСУ вторглись в Курскую область. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Ставка. Самое важное — был доклад главкома Александра Сырского по поводу наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области», — написал украинский лидер.

Зеленский также заявил о подготовке силами МВД, СБУ и других ведомств некоего «гуманитарного плана» для территорий Курской области, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры ликвидации колонны украинской бронетехники в приграничье Курской области силами расчета РСЗО «Торнадо-С».

Глава крымского парламента Владимир Константинов уже предрек части территории Украины превращение в санитарную зону из-за действий Киева. По его словам, украинские власти пытаются превратить «остатки» страны в земли, непригодные для жизни.

На Западе вторжение ВСУ в Курскую область уже назвали самым рискованным решением Зеленского, осознающего, что Украина проигрывает в конфликте. По словам журналистов The Times, украинского лидера могут осудить за напрасно уничтоженную технику и «впустую потраченные жизни солдат».