На Западе назвали самое рискованное решение Зеленского с начала СВО

The Times: атака на Курскую область стала самым рискованным решением Зеленского

Фото: РИА «Новости»

Вторжение боевиков ВСУ в Курскую область стало самым рискованным решением Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The Times.

По данным издания, из-за дефицита кадров и ресурсов на Украине сомневались по поводу атаки на российские регионы. Однако Зеленский надавил на военачальников, чтобы те начали наступление.

Авторы статьи пояснили, что украинский лидер отчаянно пытается изменить осознание того, что Украина проигрывает в конфликте. План Зеленского назвали очень рискованным. Журналисты добавили, что его могут осудить «за впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженную технику», которая ВСУ больше нужна в Донбассе.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский бросил все силы, чтобы вывести конфликт на новый уровень эскалации. Он отметил, что украинский лидер отчаянно пытается втянуть НАТО в противостояние с Россией.

Немцы начали проедать жирок. Дальше начнется самое интересное

Дети под прицелом. Телефонные мошенники взялись за юное поколение

Атака на Кинбурнскую косу и освобождение Сергеевки. Что происходит в зоне СВО

«Носы затыкают». Жители Юрьевца пожаловались на зловонную жижу в городе

Андрей Воробьев побывал на финальной игре за Кубок Овечкина в Мытищах

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте