Вторжение боевиков ВСУ в Курскую область стало самым рискованным решением Владимира Зеленского. Об этом сообщила газета The Times .

По данным издания, из-за дефицита кадров и ресурсов на Украине сомневались по поводу атаки на российские регионы. Однако Зеленский надавил на военачальников, чтобы те начали наступление.

Авторы статьи пояснили, что украинский лидер отчаянно пытается изменить осознание того, что Украина проигрывает в конфликте. План Зеленского назвали очень рискованным. Журналисты добавили, что его могут осудить «за впустую потраченные жизни солдат и напрасно уничтоженную технику», которая ВСУ больше нужна в Донбассе.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский бросил все силы, чтобы вывести конфликт на новый уровень эскалации. Он отметил, что украинский лидер отчаянно пытается втянуть НАТО в противостояние с Россией.