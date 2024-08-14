Пострадавшим в Курской области выделят 600 миллионов рублей из резервного фонда

Правительство направит 600 миллионов рублей на единовременные выплаты пострадавшим от боевых действий в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В правительстве напомнили, что единовременная выплата в рамках статуса ЧС федерального масштаба достигает 15, а с учётом материальной помощи — 25 тысяч рублей.

Контролировать целевое использование средств поручили МЧС.

Ранее «Госуслуги» открыли прием заявлений на выплаты. Подавшим их выплачивают компенсацию до 10 тысяч рублей, рассмотрев заявление в течение шести рабочих дней.

А Центробанк поручил банкам оформлять жителям пострадавших районов кредитные каникулы.