Эрик Принс, основатель известной в США частной военной компании Blackwater, обратился к президенту Джо Байдену с просьбой не провоцировать Россию после удара «Орешником» по Украине. Об этом сообщило издание Newsweek .

Он отметил, что использование баллистической ракеты средней дальности стало явным сигналом со стороны России о готовности применить ядерное оружие.

«Русские запустили баллистическую ракету <…> которую невозможно сбить <…> Это было напоминание со стороны русских: мы можем ударить вас ядерным оружием куда угодно, и, возможно, именно это и произойдет в будущем. Так что это не та игра, в которую нужно продолжать играть», — сказал он.

Принс охарактеризовал решение Байдена предоставить Украине возможность наносить удары вглубь территории России с помощью ракет ATACMS как крайне опрометчивое.

Россия впервые использовала в бою новейшую ракету «Орешник», нанеся удар по одному из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что это не последний ракетный ультиматум в украинском конфликте.

Украинцы забили тревогу после удара «Орешником». Президент Владимир Зеленский пообещал, что специалисты изучат обломки «Орешника» и выясняет ее технические характеристики.