Россия впервые применила в боевых условиях новейшую ракету «Орешник» для удара по одному из крупнейших предприятий ОПК Украины. Способен ли этот решительный шаг повлиять на западных спонсоров Киева, в интервью ведущему 360.ru Михаилу Ракитскому объяснила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Рассчитывать на то, что «Орешник» заставит уходящую в закат администрацию США одуматься и начать переговорный процесс (а разговаривать России нужно именно с Вашингтоном, а не с Киевом), не приходится, подчеркнула она.

Да и в принципе попытки делать какие-то прогнозы о реакции американцев, по ее мнению, выглядит делом странным и самонадеянным.

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«Они молчат. Мне кажется не очень умным выдавать с таким, знаете, мудрым лицом анализ того, о чем ты не имеешь представления. Я представления не имею, какая у них сейчас реакция. Никто этого не знает, а кто говорит, что знает, просто врет», — подчеркнула Симоньян. Пытаться анализировать мотивы Байдена, позволившего бить дальнобойным оружием вглубь России, — занятие еще более странное. Об этом политике, по мнению журналистки, невозможно говорить всерьез.

Байден мог принять какое-нибудь решение? Он не может принять решение, чистить ему зубы или не чистить, сходить ему, извините, облегчиться или не сходить. Маргарита Симоньян

«Совершенно очевидно, что это измученный нарзаном, находящийся в глубокой деменции человек, который никаких решений не принимает. Поэтому давайте говорить о том, что это решение принято не Байденом. Это решение принято Демократической партией. Зачем они это сделали? Хороший вопрос», — подчеркнула она.

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По одной из версий, Трамп, обещавший в случае победы на выборах завершить конфликт за 24 часа, мог заявить президенту Владимиру Путину, что российские войска останавливаются там, где находятся сейчас, а Украина должна пойти на определенные уступки. И на этом все заканчивается. А если этого не происходит, Штаты разрешают шарашить дальнобойным оружием по территории России. «А теперь Демократическая партия такой рычаг, которым он мог бы воспользоваться, эту табуреточку у него из-под ног вышибла. Может быть, это было сделано специально для этого», — добавила Симоньян. При этом журналистка вновь подчеркнула, что однозначный ответ на этот вопрос дать сложно, тем более что специалистом по телодвижениям американских партийцев она себя не считает. Но такой сценарий выглядит наиболее вероятным.