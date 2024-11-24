Это не последний ультиматум. Симоньян — об ударе России ракетой «Орешник»
Симоньян предрекла возможность нового ультиматума после «Орешника»
Разрешение Запада ВСУ бить по России дальнобойным оружием и запуск ВС РФ новейшей ракеты «Орешник» — не последний ракетный ультиматум в украинском конфликте. Такой прогноз в интервью ведущему 360.ru Михаилу Ракитскому озвучила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Несколькими днями ранее журналистка опубликовала пост в своем Telegram-канале, отметив, что уже два года ее продолжают спрашивать, когда и чем завершится этот кризис.
«Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом. ЧТД», — подчеркнула она.
Теперь, когда события начали развиваться именно по такому сценарию, Симоньян констатировала, что этот ультиматум — не последний. И о том, чем все в итоге завершится, говорить преждевременно.
«Я не уверена, что это последний ультиматум. Понимаете, это такой ультиматум, что если вы так, то мы вот эдак. Они могут сказать, да, хорошо, мы все равно так, тогда что? Тогда мы скажем, тогда мы еще и вот эдак», — пояснила собеседница 360.ru.
Это может продолжаться долго, но это единственная методология, в рамках которой это может закончиться. Я другой не вижу, я буду счастлива ошибаться. Еще раз говорю — я не предсказатель.
Маргарита Симоньян
Главред RT подчеркнула, что была искренне рада, если бы ее прогноз был ошибочным, и США в итоге бы просто дали заднюю, а Трамп сказал бы, что стране пора заняться повальной наркоманией, повсеместным употреблением жутких наркотических рецептурных таблеток.
«[Если бы он заявил:] „и вообще наплевать нам на Украину, больше мы ничего туда никогда не дадим“. Это было бы отлично. Но так не будет», — предупредила она.