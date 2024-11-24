Разрешение Запада ВСУ бить по России дальнобойным оружием и запуск ВС РФ новейшей ракеты «Орешник» — не последний ракетный ультиматум в украинском конфликте. Такой прогноз в интервью ведущему 360.ru Михаилу Ракитскому озвучила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Несколькими днями ранее журналистка опубликовала пост в своем Telegram-канале, отметив, что уже два года ее продолжают спрашивать, когда и чем завершится этот кризис.

«Два года я отвечаю: когда не знаю, но кончится ракетным ультиматумом. ЧТД», — подчеркнула она.

Теперь, когда события начали развиваться именно по такому сценарию, Симоньян констатировала, что этот ультиматум — не последний. И о том, чем все в итоге завершится, говорить преждевременно.