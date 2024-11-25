Украинцы забили тревогу после удара «Орешником»

Кулеба: украинцы нервничают после атаки «Орешником» в Днепропетровске

Украинцы разнервничались после удара баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному комплексу в Днепропетровске. Об этом заявил бывший глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в беседе с CNN .

«Я не буду скрывать, что люди нервничают из-за этого удара», — объяснил он.

Также американский журналист спросил Кулебу, опасается ли администрация Украины вероятного требования от избранного президента США Дональда Трампа отказаться от территорий.

На это экс-министр ответил, что украинские представители «не надевают розовые очки».

Ранее власти Украины допустили западных журналистов к обломкам «Орешника». Фрагменты ракеты разложили в ангаре, там же проводят криминалистическую экспертизу.