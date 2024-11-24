Обломки «Орешника» на Украине показали западным специалистам

Специалисты изучат обломки российской ракеты «Орешник», чтобы установить ее технические характеристики. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале , что к работе подключатся западные инженеры.

Служба безопасности и МВД Украины, по его словам, показали представителям СМИ фрагменты обрушившейся на Днепропетровск ракеты. Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта и заявил, что важно как можно скорее найти систему ПВО, которая сможет противостоять «Орешнику».

«В настоящее время эксперты анализируют доказательства и работают с нашими партнерами, чтобы установить все детали и характеристики этой ракеты», — сказал он.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк усомнился в существовании «Орешника». Он назвал эту ракету межконтинентальным баллистическим оружием.