В США назвали фейком аудиозапись слов сына Трампа о помощи России

В США назвали поддельной аудиозапись с заявлением сына президента Дональда Трампа — младшего об отправке оружия России, а не Украине, которая появилась в Сети. Опровержение в соцсети X опубликовал его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан.

«Это на 100% недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом», — подчеркнул он.

Сурабиан обвинил противников семейства Трампа в распространении фальсифицированных аудиоматериалов, добавив, что они могут продолжить и дальше распространять дезинформацию.

Ранее в эфире подкаста Triggered прозвучало якобы заявление старшего сына американского лидера, который утверждал, что Вашингтону следовало выбрать союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Киеву.

Несколько дней назад Трамп — младший иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому победить в конфликте без «бесконечных долларов». До этого Дональд Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов».