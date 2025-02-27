В США назвали фейком аудиозапись слов сына Трампа о помощи России
Сурабиан: запись о помощи России противники Трампа сгенерировали с помощью ИИ
В США назвали поддельной аудиозапись с заявлением сына президента Дональда Трампа — младшего об отправке оружия России, а не Украине, которая появилась в Сети. Опровержение в соцсети X опубликовал его пресс-секретарь Эндрю Сурабиан.
«Это на 100% недостоверный звук, сгенерированный искусственным интеллектом», — подчеркнул он.
Сурабиан обвинил противников семейства Трампа в распространении фальсифицированных аудиоматериалов, добавив, что они могут продолжить и дальше распространять дезинформацию.
Ранее в эфире подкаста Triggered прозвучало якобы заявление старшего сына американского лидера, который утверждал, что Вашингтону следовало выбрать союзником Россию и поставлять оружие ей, а не Киеву.
Несколько дней назад Трамп — младший иронично предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому победить в конфликте без «бесконечных долларов». До этого Дональд Трамп назвал главу киевского режима «диктатором без выборов».