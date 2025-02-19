Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов»

Президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов» и отметил, что тот не стремится к проведению голосования на Украине. Об этом глава Белого дома написал в принадлежащей ему соцсети TRUTH Social .

«Он отказывается проводить выборы, его поддержка в украинских опросах крайне низка, и единственное, что он действительно умел делать, — это играть на слабостях Байдена. Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться, иначе у него не останется страны», — обратил внимание Трамп.

Он напомнил, что Зеленский убедил американские власти потратить 350 миллиардов долларов на конфликт, где нельзя было выиграть. И часть этих денег «пропала».

Трамп добавил, что сейчас успешно ведет переговоры о прекращении украинского конфликта. Он подчеркнул, что ни его предшественник Джо Байден, ни главы стран Европы не смогли достичь мира. Зеленский, в свою очередь, стремился сохранить «финансовый поток» в прежнем объеме.

Американский президент признался, что любит Украину, но Зеленский сделал ужасное, и разрушил свою страну.

«Миллионы погибли напрасно — и это все продолжается», — резюмировал Трамп.

Ранее в Эр-Рияде состоялась встреча российской и американской делегаций. Дипломаты обсудили вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, стороны начали прорабатывать организацию встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, что с удовольствием встретится со своим американским коллегой, но точной даты пока нет.