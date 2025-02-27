Власти США совершили ошибку, сделав ставку на Украину. Следовало снабдить оружием Россию, ведь у нее больше ресурсов, заявил в подкасте Triggered Podcast сын американского президента Дональд Трамп — младший.

«Честно говоря, я не могу представить, что кто-то в здравом уме будет выбирать Украину в качестве союзника, когда есть Россия. США должны были отправлять оружие в Россию», — заявил он.

Трамп — младший объяснил, что Россия имеет ядерный арсенал и большие запасы природных ресурсов. На Украине, по его словам, есть лишь Чернобыль и не подверженные радиации собаки.

Сын республиканца и раньше критиковал предыдущую администрацию США за поддержку Украины, а военно-промышленный комплекс обвинял в развязывании третьей мировой. Трамп — младший высмеял плачевное положение украинского президента Владимира Зеленского и предложил ему одолеть Россию без американского финансирования.