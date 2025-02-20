Трамп-младший предложил Зеленскому победить без американских денег

Сын президента США Дональд Трамп — младший иронично посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому «просто пойти и победить» в конфликте без американских денег. Свое предложение он опубликовал в соцсети X .

Трамп-младший прокомментировал сгенерированное ИИ-видео, где похожий на Зеленского человек танцует под новогоднюю песню группы «Дискотека Авария». Он отметил, что Украине нужно выиграть без «бесконечных долларов».

«Посмотрим, как это сработает», — написал он.

Ранее американский лидер раскритиковал Зеленского и назвал его диктатором. Трамп обратил внимание, что украинский президент не проводит выборы в стране и получает выгоду от конфликта. Глава МИД Украины ответил на высказывание главы Белого дома и заявил, что Зеленский отказался «поддаться давлению Путина».

С критикой на главу Украины набросился и глава ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илон Маск. По его мнению, Зеленский не может представлять волю украинцев, пока не восстановит свободу прессы и не прекратит отменять выборы.