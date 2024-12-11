В Сети опубликовали видео из Таганрога во время ракетного обстрела

Shot: очевидцы сняли видео из Таганрога во время ракетной атаки ВСУ

В Сети появилось видео из Таганрога во время ракетного обстрела со стороны ВСУ. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot .

На кадрах нет взрывов, можно только слышать громкий сигнал воздушной тревоги и лай собаки.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ночь на 11 декабря украинские силы ракетами обстреляли Таганрог.

Глава города Светлана Камбулова позже уточнила, что удары повредили котельную, в результате почти 30 многоквартирных домов остались без отопления.

Помимо Таганрога, ВСУ этой ночью атаковали Брянскую область. По данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 14 беспилотников над регионом.

Губернатор области Александр Богомаз также сообщал о пожаре на производственном объекте после обстрела. Сотрудники МЧС уже ликвидировали возгорание.