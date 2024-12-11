Обстрел ВСУ повредил котельную в Таганроге. Без тепла остались почти 30 домов

Котельная в Таганроге получила повреждения после ракетного обстрела со стороны ВСУ, в 27 многоквартирных домах пропало отопление. Об этом заявила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале .

«Повреждена котельная на улице Циолковского. В настоящее время в 27 многоквартирных домах отсутствует теплоснабжение. Специалисты планируют к 12:00 восстановить поврежденную котельную», — написала она.

Камбулова призвала горожан не поддаваться панике, не распространять ложную информацию и не выкладывать в интернет видео, которыми может воспользоваться противник. По словам мэра, город функционирует в штатном режиме.

Украинские военные обстреляли Таганрог этой ночью. Как отмечал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь, одно из предприятий получило повреждения, кроме того, на парковке сгорели 14 автомобилей.

По предварительным данным, никто не пострадал.