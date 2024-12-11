Производственный объект загорелся в Брянске после атаки дронов

Глава Брянской области Богомаз: пожар начался на производстве после атаки БПЛА

Производственный объект загорелся в Брянске в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В настоящее время, благодаря слаженным и профессиональным действиям подразделений МЧС России по Брянской области, возгорание ликвидировано», — сообщил глава региона.

В ночь на среду жители Брянска сообщили о взрывах над городом. Горожане предположили, что работает система ПВО. Также местные жители рассказали, что видели пламя на окраине Брянска.

Позднее губернатор сообщил, что над регионом уничтожили 10 беспилотников. Богомаз отметил, что оперативные службы работают на местах.